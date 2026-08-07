Българите записаха силно начало в квалификациите за Световното по електронни спортове

ACEND и Team Liquid започнаха с убедителни успехи участието си в Last Chance Qualifier за Esports World Cup по Counter-Strike 2.
Изцяло българският състав на ACEND разгроми Vandulken с 2:0 (13-0, 13-2) след победи на Cache и Inferno. Най-силно се представиха Дейвид "h4rn" Бенчев и Димитър "Skrimo" Янулов.
Team Liquid, с българина Георги "Jorko" Митев в състава, също нямаше проблеми срещу Dhala и спечели с 2:0 (13-4, 13-2) на Dust II и Nuke.
След тези победи двата отбора са само на една крачка от класиране за плейофите на квалификационния турнир. ACEND ще срещне NRG, а Liquid на Митев - Metizport.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google