Ясни са всички шахматисти на eSports World Cup

Гросмайсторите Владислав Артемиев, Пархам Магсудлу, Уей И, Олександър Бортник и Александър Гришчук спечелиха петте налични места за Световната купа по електронни спортове през 2026 г. с награден фонд от 1,5 милиона долара, след като участваха в продължилия три дни турнир „Последен шанс“ в Париж.

Всеки от тях вече си е гарантирал поне 20 000 долара от наградния фонд, но ще трябва да завърши сред първите двама в плей-ин турнира с осем участници във вторник, за да се присъедини към действащия шампион Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Алиреза Фируджа и останалите участници във финалната фаза с 16 шахматисти.

Основната фаза на Световната купа по електронни спортове започва във вторник, 11 август, от 13:00 часа българско време.

Световната купа по електронни спортове се завръща, този път в Париж, а мащабите ѝ са още по-големи от тези на турнира, който за първи път включи шахматисти през 2025 г. в Рияд, Саудитска Арабия. Общият награден фонд е увеличен до 75 милиона долара, а над 2000 състезатели ще участват в 24 дисциплини в продължение на седем седмици – от 2 юли до 23 август. В шахматния турнир шампионът ще спечели 250 000 долара, а отборът победител в общата надпревара по електронни спортове ще получи 7 милиона долара.

Застъпването на надпреварата с турнири от Grand Chess Tour лиши събитието от участието на шахматисти като Фабиано Каруана, Максим Вашие-Лаграв, Левон Аронян, Рамешбабу Прагнананда, Уесли Со и Аниш Гири. Въпреки това 14-те играчи, класирали се за груповата фаза в сряда – всеки от които вече си е гарантирал по 40 000 долара – представляват изключително силна шахматна конкуренция.

В плей-ин турнира ще участват трима шахматисти, класирали се от DreamHack Atlanta – гросмайсторите Аравинд Читамбарам, Ле Куанг Лием и Андрей Есипенко, както и петимата играчи от квалификацията „Последен шанс“. Първоначално от последната квалификация трябваше да се класират четирима, но гросмайстор Алексей Сарана се класира директно за груповата фаза и затова не се наложи да използва мястото си от DreamHack в плей-ин турнира.

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