Конна база "Тракиец" посреща Държавното по прескачане на препятствия

От 7 до 9 август Конна база “Тракиец” в село Житница ще посрещне най-добрите млади състезатели по прескачане на препятствия в България, като бъде домакин на Държавния шампионат за пони ездачи, деца, юноши и млади ездачи.

В шампионата ще участват 100 коня и техните ездачи от цялата страна, които в продължение на три дни ще се борят за държавните титли в своите възрастови категории.

Организаторите си поставят амбициозната цел събитието да бъде много повече от спортно състезание – истински празник за децата, семействата и всички любители на спорта. Събитието има за цел не само да определи новите държавни шампиони, но и да вдъхнови повече деца и семейства да се докоснат до красотата, ценностите и духа на конния спорт.

Официалното откриване ще се състои в петък от 20:00 часа с тържествен парад на клубовете от цялата страна. Състезателите ще бъдат представени под музикален съпровод, а към тях ще се присъединят деца от местните спортни клубове по борба, футбол и народни танци. Церемонията ще завърши с общо българско хоро – символ на единството, приятелството и силата на спорта.

През трите дни посетителите ще могат да се насладят не само на високото спортно майсторство на младите ездачи, но и на богата съпътстваща програма с детски работилници, тематични зони, фото кътове, игри и активности за цялото семейство.

Организаторите подготвят и впечатляващи церемонии по награждаване с нестандартни отличия и специални изненади за шампионите, както и празнично украсена арена, която ще допринесе за атмосферата на едно от най-престижните събития в календара на българския конен спорт.

Входът за зрители е свободен, а организаторите отправят покана към всички жители и гости на региона да станат част от това спортно събитие и да подкрепят бъдещите шампиони на България.

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