Руската военна агресия нанесе трайни щети върху украинско спортно бижу

Футболният мач от 2-рия кръг на украинската Висша лига между Черноморец Одеса и Колос Коваливка трябваше да бъде отменен. Петъчните ракетни атаки срещу града на руската армия нанесоха трайни щети върху спортното съоръжение на тима от Одеса.



„Всички видяхте какви щети нанесе врагът на нашия стадион – спортната визитна картичка на Одеса. Това е пореден терористичен акт срещу мирния украински град“, заявиха от клуба от този крайморски град в Южна Украйна.

🇷🇺🇺🇦Российский удар по Одессе повредил стадион «Черноморец»



По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, повреждения получили крыша, остекление и трибуны стадиона. Предварительно сообщается об одном пострадавшем. pic.twitter.com/bec4EyRlvh — vesti.az (@vesti__az) August 7, 2026

След ракетната атака остана дупка в покрива на стадиона, а част от трибуната също е повредена. Унищожени са и прозорци, както и друго оборудване на стадиона.

Стадионът с едноименното име "Черноморец" е с капацитет почти 35 хиляди зрители. Открит е през 2011 г., като Одеса е домакинствала на него на няколко европейски мача, включително груповата фаза на Лига Европа през 2013/2014 г., когато там гостува 14-кратния български шампион Лудогорец.



СНИМКА: DSNS.GOV.UA// Twitter

#Одеса: внаслідок російського удару по стадіону «Чорноморець» постраждали 2 людини. Через обстріл зруйновані дах, скління та трибуни. Поруч загорілася суха трава.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. pic.twitter.com/3PyxgiqC3J — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) August 7, 2026

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