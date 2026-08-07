Руската военна агресия нанесе трайни щети върху украинско спортно бижу

Футболният мач от 2-рия кръг на украинската Висша лига между Черноморец Одеса и Колос Коваливка трябваше да бъде отменен. Петъчните ракетни атаки срещу града на руската армия нанесоха трайни щети върху спортното съоръжение на тима от Одеса.
„Всички видяхте какви щети нанесе врагът на нашия стадион – спортната визитна картичка на Одеса. Това е пореден терористичен акт срещу мирния украински град“, заявиха от клуба от този крайморски град в Южна Украйна.
След ракетната атака остана дупка в покрива на стадиона, а част от трибуната също е повредена. Унищожени са и прозорци, както и друго оборудване на стадиона.
Стадионът с едноименното име "Черноморец" е с капацитет почти 35 хиляди зрители. Открит е през 2011 г., като Одеса е домакинствала на него на няколко европейски мача, включително груповата фаза на Лига Европа през 2013/2014 г., когато там гостува 14-кратния български шампион Лудогорец.
СНИМКА: DSNS.GOV.UA// Twitter