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  3. Асеновец се раздели с треньора си, той пое към школата на Хебър

Асеновец се раздели с треньора си, той пое към школата на Хебър

  • 7 авг 2026 | 17:46
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Асеновец се раздели с треньора си, той пое към школата на Хебър

Доскорошният старши треньор Манол Георгиев се раздели с Асеновец (Асеновград). Той застана начело на тима през лятото на 2025 година и го водеше през миналия сезон 2025/2026.

Георгиев е дългогодишен треньор в школата на Спартак (Пловдив), както и на първия отбор на "гладиаторите". След това работи в Марица (Пловдив) и Сокол (Марково). През декември 2023 година пое Гигант (Съединение), като в първия си сезон - 2023/2024, изведе тима до 4-то място в Югоизточната Трета лига. През сезон 2024/2025 също бе в Гигант.

Сега пред Манол Георгиев има ново предизвикателство. Той поема в посока детско-юношеската школа на Хебър (Пазарджик). Специалистът ще води Набор 2013, който за първи път ще играе Футбол 11.

Наставникът е един от доказаните специалисти особено в работата с подрастващи, дал път на много играчи, стигнали до професионалния футбол. Сега амбицията му е да постави основи на ново талантливо поколение, този път в Хебър (Пазарджик).

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