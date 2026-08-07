Плачковци ще бъде домакин на национален турнир по канадска борба „Дан Колов“

Националният турнир по канадска борба „Дан Колов“ ще се състои от 7 до 9 август в Плачковци. Надпреварата е посветена на легендарния български борец Дан Колов и се организира под патронажа на Кметство Плачковци и кметството на село Сенник, съобщиха организаторите.

Очаква се в турнира да участват едни от водещите състезатели по канадска борба в България. Надпреварата ще се проведе два месеца след Европейското първенство по армрестлинг в Румъния.

Състезанията ще бъдат в дисциплините лява и дясна ръка. При мъжете са предвидени категории до 70, до 86, до 95 и над 95 килограма, както и абсолютна категория. Младежите до 18 години ще се съревновават в категории до 78 и над 78 килограма, а при жените ще има абсолютна категория.

Официалният кантар ще се проведе на 7 август и на 8 август от 9:00 до 10:30 часа. Схватките на лява ръка започват на 8 август от 11:00 часа, а тези на дясна ръка – на 9 август от 10:00 часа.

За призьорите във всяка категория са осигурени медали и дипломи, а абсолютният шампион ще получи специален трофей.

Турнирът носи името на Дан Колов – първият българин, спечелил световна известност в професионалната борба, превърнал се в символ на силата, спортния дух и благотворителността. Състезанието има за цел да съхранява паметта за именития спортист и да популяризира силовите спортове сред младите хора.

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