Българският талант Йоан Величков ще участва в Панагюрище

Най-обещаващият ни състезател в тениса на маса Йоан Величков ще участва в основната схема на WTT Contender Panagyurishte 2026 presented by Asarel. Преди по-малко от месец левичарят спечели два медала на Европейското първенство за юноши до 19 години в Португалия, а по-рано тази година триумфира на WTT Youth Contender Panagyrishte 2026 отново в Арена Асарел.

Сред най-значимите успехи на 18-годишния ни талант са титлите от турнирите WTT Youth Contender в Анталия преди 2 години, бронзовият медал на двойки от Европейското първенство в Острава през 2025 година, както и държавната титла на България при мъжете през настоящия сезон.

Надеждите за силно българско представяне следващия месец идват и останалите ни участници в мъжката част на схемата – многократният държавен шампион Петьо Кръстев, Владимир Петков, Ивайло Косев, Стефан Димитров и Давид Костадинов.

Едно от най-силните спортни състезания за 2026 г. започва на 8-и септември в Арена Асарел, а в следващите дни очаквайте подробности за участничките ни при дамите, както и за най-силните състезатели, които ще зарадват българската публика в Панагюрище.

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