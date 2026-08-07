Нови сериозни обвинения срещу Кауай Ленард и Клипърс за заобикаляне на тавана на заплатите

Кауай Ленард, който е разследван по твърдения за получаване на плащания, заобикалящи правилата за тавана на заплатите на играчите в НБА, е имал и неразкрита многомилионна сделка с Daktronics - компанията, проектирала електронното табло в залата на Лос Анджелис Клипърс, бе съобщено в подкаста Pablo Torre Finds Out, цитиран от агенция Ройтерс.

Неназован източник заявил в подкаста, че спонсорството е било „1000% начин за заобикаляне на тавана на заплатите. Така са прехвърляни пари от Клипърс през Daktronics обратно към Кауай“.

Нито НБА, нито Клипърс отговориха на запитванията за коментар, съобщават The Athletic и ESPN. Не е известно кога е започнала спонсорската сделка, а според говорител на Daktronics, Ленард няма договор с компанията.

През миналия септември от Националната баскетболна асоциация обявиха, че разследват Клипърс за потенциални нарушения, свързани с твърдения, че са използвали компанията Aspiration, за да платят на Ленард 28 милиона долара. От Лос Анджелис Клипърс многократно отрекоха всякакви нарушения, свързани с договора на баскетболиста.

35-годишният Кауай Ленард е двукратен MVP на финалите в НБА и записа средно по 27.9 точки, 6.4 борби и 3.6 асистенции в 65 мача за тима през миналия сезон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google