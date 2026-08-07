Kiin стана първият топлейнър с 500 победи в LCK

Топлейнърът на Gen.G Ким "Kiin" Ки-ин достигна границата от 500 победи в южнокорейското първенство LCK, превръщайки се в първия играч на тази позиция с подобно постижение.

Юбилейният успех дойде след победата на Gen.G над KT Rolster, с която Kiin затвърди мястото си сред най-успешните състезатели в историята на корейската лига.

27-годишният играч дебютира в LCK през 2018 година с Afreeca Freecs, а първата си шампионска титла спечели едва през 2024 година с Gen.G.

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