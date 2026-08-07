Лондон подаде финална кандидатура за Световното по лека атлетика през 2029 г.

Лондон официално представи своята финална кандидатура за домакинство на Световното първенство по лека атлетика през 2029 година. Организацията “Атлетик Венчърс“, която е съвместно дружество между Британската атлетика, организаторите на Лондонския маратон и “Грейт Рън Къмпани“, стои зад инициативата за връщането на двугодишното събитие в столицата. Оттам потвърдиха, че финалните документи са внесени в Световната атлетика.

Предложеният домакин на състезанието е Лондонският стадион, построен за Олимпийските игри през 2012 г. и използван за турнира от Диамантената лига в Лондон през последните четири години.

Градът домакин за изданието през 2029 г. ще бъде обявен през септември.

Проучване за осъществимост, проведено преди април 2025 г., когато беше обявено намерението на Лондон да кандидатства, показа, че състезанието може да донесе ползи за икономиката в размер на 400 милиона паунда. Правителството на Обединеното кралство потвърди подкрепата си за кандидатурата през юли 2025 г.

Футболният отбор от Чемпиъншип Уест Хам, който играе домакинските си мачове на Лондонския стадион, също изрази своята подкрепа за кандидатурата.

Лондон вече беше домакин на Световното първенство през 2017 г., а Бирмингам ще приеме Европейското първенство този август.

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