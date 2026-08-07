Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Легенди в спринта се присъединяват към звездната надпревара на 100 метра в Силезия

Легенди в спринта се присъединяват към звездната надпревара на 100 метра в Силезия

  • 7 авг 2026 | 10:41
  • 947
  • 0
Легенди в спринта се присъединяват към звездната надпревара на 100 метра в Силезия

Илейн Томпсън-Хера, Шерика Джаксън и Ша'Кари Ричардсън ще се включат в бягането на 100 метра за жени на Диамантената лига в Силезия на 23 август, където ще се състезават още Джулиън Алфред и Мелиса Джеферсън-Уудън.

Ямайските звезди Илейн Томпсън-Хера и Шерика Джаксън, както и американката Ша'Кари Ричардсън, ще застанат на стартовите блокчета на мемориала “Камила Сколимовска“. Така надпреварата ще събере четири от шестте най-добри атлетки в настоящата световна ранглиста.

Те се присъединяват към олимпийската шампионка Джулиън Алфред и световната шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън в стартовия списък, като и двете вече бяха потвърдили участието си в Силезия.

Джаксън е трикратна шампионка от Диамантената лига и двукратна световна шампионка, като в момента е номер едно в света на 200 метра.

32-годишната атлетка се завърна убедително във форма тази година, след като през 2025 г. се бореше с контузия. Тя откри кампанията си в Диамантената лига с две поредни победи на 200 метра в Шанхай/Кецяо и Сямън.

Илейн Томпсън-Хера е втората най-бърза жена в историята благодарение на времето от 10.54 секунди, което постигна на турнира от Диамантената лига в Юджийн през 2021 г.

Четирикратната олимпийска шампионка и трикратна шампионка от Диамантената лига ще направи първото си участие в сериите от две години насам именно в Силезия.

Ша'Кари Ричардсън беше световна шампионка на 100 метра през 2023 г. и, подобно на Джаксън, също се завърна във впечатляваща форма този сезон.

Американката записа два пъти 10.77 секунди тази година, което е най-бързото ѝ време от четири години насам, а миналия месец бе коронясана за шампионка на САЩ в Ню Йорк.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Одира срещу Веро и Брьодерс-Бол в Лозана

Одира срещу Веро и Брьодерс-Бол в Лозана

  • 7 авг 2026 | 14:17
  • 736
  • 0
Тейлър и Максуел с двоен американски триумф на 100 метра на Световното до 20 години

Тейлър и Максуел с двоен американски триумф на 100 метра на Световното до 20 години

  • 7 авг 2026 | 12:42
  • 1170
  • 0
Кийли Ходжкинсън е готова отново да докаже, че е "златното" момиче на атлетиката

Кийли Ходжкинсън е готова отново да докаже, че е "златното" момиче на атлетиката

  • 7 авг 2026 | 12:27
  • 2218
  • 0
Олислагерс се присъединява към Магучих на Диамантената лига в Силезия

Олислагерс се присъединява към Магучих на Диамантената лига в Силезия

  • 7 авг 2026 | 11:47
  • 1123
  • 0
Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова с историческо бягане за България в смесената щафета на 4 по 100 метра на Световното

Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова с историческо бягане за България в смесената щафета на 4 по 100 метра на Световното

  • 7 авг 2026 | 11:34
  • 1158
  • 1
Харисън оглави световната ранглиста за сезона в скока на височина

Харисън оглави световната ранглиста за сезона в скока на височина

  • 7 авг 2026 | 11:15
  • 1993
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 28500
  • 53
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 19181
  • 115
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8132
  • 13
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 9036
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28261
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8292
  • 10