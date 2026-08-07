Легенди в спринта се присъединяват към звездната надпревара на 100 метра в Силезия

Илейн Томпсън-Хера, Шерика Джаксън и Ша'Кари Ричардсън ще се включат в бягането на 100 метра за жени на Диамантената лига в Силезия на 23 август, където ще се състезават още Джулиън Алфред и Мелиса Джеферсън-Уудън.

Ямайските звезди Илейн Томпсън-Хера и Шерика Джаксън, както и американката Ша'Кари Ричардсън, ще застанат на стартовите блокчета на мемориала “Камила Сколимовска“. Така надпреварата ще събере четири от шестте най-добри атлетки в настоящата световна ранглиста.

Те се присъединяват към олимпийската шампионка Джулиън Алфред и световната шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън в стартовия списък, като и двете вече бяха потвърдили участието си в Силезия.

Джаксън е трикратна шампионка от Диамантената лига и двукратна световна шампионка, като в момента е номер едно в света на 200 метра.

32-годишната атлетка се завърна убедително във форма тази година, след като през 2025 г. се бореше с контузия. Тя откри кампанията си в Диамантената лига с две поредни победи на 200 метра в Шанхай/Кецяо и Сямън.

Илейн Томпсън-Хера е втората най-бърза жена в историята благодарение на времето от 10.54 секунди, което постигна на турнира от Диамантената лига в Юджийн през 2021 г.

Четирикратната олимпийска шампионка и трикратна шампионка от Диамантената лига ще направи първото си участие в сериите от две години насам именно в Силезия.

Ша'Кари Ричардсън беше световна шампионка на 100 метра през 2023 г. и, подобно на Джаксън, също се завърна във впечатляваща форма този сезон.

Американката записа два пъти 10.77 секунди тази година, което е най-бързото ѝ време от четири години насам, а миналия месец бе коронясана за шампионка на САЩ в Ню Йорк.

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Снимки: Imago