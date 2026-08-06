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  3. Карлсен, Накамура и Фируджа пропускат Шахматната олимпиада

Карлсен, Накамура и Фируджа пропускат Шахматната олимпиада

  • 6 авг 2026 | 10:40
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Карлсен, Накамура и Фируджа пропускат Шахматната олимпиада

САЩ отново ще бъдат без гросмайстор Хикару Накамура на 46-ата шахматна олимпиада на ФИДЕ. Въпреки това с гросмайсторите Фабиано Каруана, Уесли Со и Ханс Ниман американците остават отборът с най-висок рейтинг в мъжката секция. Действащият шампион Индия, домакинът Узбекистан и победителят от 2018 г. Китай са непосредствено след тях в надпревара, която изглежда ще бъде между четири отбора. Индия е фаворит и при жените, докато решението на Китай да не включи своите звезди е най-голямата изненада.

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България е в състав: Аркадий Найдич, Мартин Петров, Момчил Петков, Радослав Димитров (при мъжете), Нургюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева (при жените).

Провежданата на всеки две години шахматна олимпиада, която през 2026 г. ще се състои в Самарканд, Узбекистан, от 16 до 27 септември, е един от най-мащабните и престижни турнири в шахматния календар. Съставите за надпреварата вече бяха обявени. За откритата секция са регистрирани 208 отбора – с 13 повече в сравнение с 2024 г. При жените ще участват 192 тима, с което общият им брой достига 400 – с 20 повече, отколкото в Будапеща.

Сред общо 1971 шахматисти, които ще се състезават в двата турнира, има 233 гросмайстори и 214 международни майстори. Подредбата на състезателите по дъските все още не е окончателна и може да бъде променяна до самото начало на надпреварата.

Няколко шахматисти от топ 10 няма да участват. Най-значимото отсъствие, разбира се, е това на световния номер едно Магнус Карлсен, който не е част от норвежкия отбор.

Това е огромен удар за Норвегия, която иначе можеше да бъде претендент за медал, след като през 2016 г. завърши на пето място. При отсъствието както на Карлсен, така и на гросмайстор Ариан Тари, норвежците, водени от гросмайстор Йохан-Себастиан Кристиансен, са поставени едва под номер 21. Решението на гросмайстор Алиреза Фируджа да не играе за Франция не е голяма изненада, тъй като той не е представлявал страната от 2021 г. Публичното изявление на Френската шахматна федерация относно отсъствието му този път обаче със сигурност предизвика повдигане на вежди. От федерацията заявиха, че 23-годишният шахматист е отказал да участва, „без официално да посочи причините си“, и че повече няма да бъде включван в състава на Франция, освен ако не демонстрира трайна ангажираност към националния отбор.

Накамура, който продължава да заема третото място в света, отново не е част от поставения под номер 1 състав на САЩ. Това също не е изненада, като се има предвид, че той пропусна надпреварата и през 2024 г. В свое предаване на живо 38-годишният шахматист заяви, че не е доволен от финансовите условия, но добави, че иска да даде възможност на по-млади състезатели да участват.

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