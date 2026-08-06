Брезник посреща кръг от Държавния отборен шампионат по колоездене на шосе

Община Брезник за първи път ще бъде домакин на кръг от Държавния отборен шампионат по колоездене на шосе за юноши старша възраст и мъже. Надпреварата ще се състои на 19 август по инициатива на Българската федерация по колоездене (БФК), съобщи за БТА заместник-кметът на общината Мария Добревска.

По думите ѝ предложението за провеждане на състезанието е дошло от федерацията, а местната администрация е подкрепила инициативата и ще съдейства за организацията на трасето и логистиката на проявата. Самото спортно събитие и участието на отборите се организират от БФК.

Добревска поясни, че състезанието е предназначено за професионални колоездачи и в него няма да бъдат допускани любители. Участие ще вземат отбори в две възрастови групи -юноши старша възраст и мъже.

На 19 август в 14:00 часа колоната от състезатели ще потегли от централния площад в Брезник до мястото на т.нар. остър старт, който ще бъде даден при разклона за село Бегуновци и град Батановци (разклона на път 8114 и 811), в района на месокомбината. Маршрутът ще премине през селата Бегуновци, Кошарево, Гигинци и Непразненци, откъдето трасето ще се върне обратно в Бегуновци. Състезателите ще направят общо шест обиколки, като общата дистанция ще достигне близо 120 километра. След последната обиколка те ще се насочат към Брезник, където ще финишират на мястото на старта.

Заместник-кметът посочи, че общината вече е уведомила Районното управление на МВР в Брезник и са проведени няколко работни срещи по организацията. Предстои среща и с кметовете и кметските наместници на населените места, през които ще премине състезанието, за да бъдат запознати с организацията на движението.

По време на надпреварата трасето ще бъде затваряно поетапно. След преминаването на колоната със състезателите ще бъдат пропускани изчакващите автомобили към населените места, до които няма обходни маршрути, сред които Кошарево, Долна Секирна, Горна Секирна, Банище и Станьовци. От БФК са изпратили писмо до Областната дирекция на МВР с искане за осигуряване на допълнителни полицейски екипи.

Община Брезник ще организира церемонията по награждаването, която ще се състои около 18:00 часа на площада пред Народно читалище „Просвещение 1870“. По идея на администрацията и организаторите отличията ще бъдат връчени в рамките на „Купа Брезник“ на отборите, класирали се на първо, второ и трето място в двете възрастови групи. Общината ще осигури вода и подкрепителни напитки за участниците.

Според заместник-кмета досега в региона не е провеждано подобно състезание. Тя отбеляза, че близостта на Брезник до София е сред причините федерацията да избере именно общината за домакин. Едновременно с това се цели и насърчаване на интереса на децата към колоезденето. „В последно време в Брезник има все повече деца, които карат велосипеди, а срещата с професионални състезатели и техните екипи може да ги мотивира да се насочат към този спорт“, отбеляза Мария Добревска. Тя допълни, че придвижването на колоната от площада до мястото на старта ще бъде съпроводено от два полицейски автомобила, без да се затваря движението по централната улица на Брезник.

За провеждането на състезанието общината ще издаде заповед за затваряне на общинския път Бегуновци - Кошарево - Гигинци - Непразненци, а Агенция „Пътна инфраструктура“ ще издаде заповед за временно ограничаване на движението в участъците от републиканската пътна мрежа, включени в трасето.

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