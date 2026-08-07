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Цветелина Петрова остава в Марица и през новия сезон

  • 7 авг 2026 | 12:31
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Цветелина Петрова остава в Марица и през новия сезон

Централният блокировач Цветелина Петрова остава във волейболния Марица (Пловдив) и през новия сезон, съобщиха от клуба.

18-годишната волейболистка е продукт на школата на "жълто-сините". Тя преминава през всички възрастови групи при подрастващите, като записва редица успехи – шампионски титли на България с отборите на маричанки до 18 и до 20 години, както и бронзово отличие с U20.

С първия отбор на Марица Петрова вече има спечелени два "златни дубъла", като бе част и от състава, който постигна историческо преминаване на груповата фаза на най-силния европейски клубен волейболен турнир – Шампионската лига. Тя има и международен опит с националните отбори на България при подрастващите, като с тима до 19 години печели златен медал от Балканско първенство.

"През сезон 2026-2027 Цветелина Петрова ще продължи да защитава жълто-сините цветове и ще носи екип с номер 15. Центърът ще бъде част от състава на Марица за битките в Шампионската лига, Националната волейболна лига Демакс и Купа България.

Пожелаваме на Цвети още много успехи, силни изяви и незабравими моменти с екипа на Марица", написаха от клуба.

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