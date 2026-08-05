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България U17 с драматична загуба на старта на Балканиадата

  • 5 авг 2026 | 20:40
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България U17 с драматична загуба на старта на Балканиадата

Националният отбор на България за юноши до 17 години стартира със загуба участието си на Балканиадата в Тирана (Албания). Воденият от селекционера Иван Станев тим отстъпи много драматично на Турция с 2:3 (19:25, 21:25, 25:16, 25:21, 11:15) в първия си мач от Група В на турнира, игран тази вечер.

Все пак, българските момчета имат реални шансове да се класират за полуфиналите на Балканиадата. Утре (6 август) България ще изиграе втората си среща от групата срещу отборът Косово, който вчера загуби от Турция. Двубоят е отново от 17,30 часа българско време.

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