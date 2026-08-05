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Верона задържа Рок Можич до 2029-а

  • 5 авг 2026 | 17:59
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Верона задържа Рок Можич до 2029-а

Историята между волейболния Рана (Верона) и Рок Можич продължава. Словенският посрещач и национал удължи договора си с клуба до 2029-а година. Именно Верона посрещна младия талант в зората на неговата спортна кариера, вярвайки от самото начало в неговите качества.

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Пристигнал във Верона едва на 19 години, още в първата си година в Суперлигата, той се утвърди като един от най-добрите реализатори в шампионата, спечелвайки наградата за топреализатор. През сезоните той непрекъснато израстваше, превръщайки се в една от основните фигури в отбора благодарение на своята харизма, манталитет на победител и способността да повежда съотборниците си в решаващи моменти. Днес той е признат за един от най-добрите посрещачи в първенството и е едно от емблематичните лица на Рана (Верона).

"Верона се превърна в мой дом. Пристигнах тук като момче и имах възможността да израсна като играч и като човек. Подновяването на договора до 2029-а година е избор, който идва от сърцето. Искам да продължа да се боря за тази фланелка, да нося емоции на нашите фенове и заедно с клуба да напишем още важни страници от нашата история", сподели самият Можич.

"Има играчи, които оставят следа с това, което правят на терена, и други, които се превръщат в символ на даден проект. Рок е и двете. Да го видим да удължава пътя си с нас до 2029-а е повод за голяма гордост, защото това означава да дадем приемственост на една история, изграждана ден след ден с доверие, саможертва и чувство за принадлежност. Посрещнахме го, когато беше момче, а днес той е една от основните фигури в този клуб, лидер, признат заради своя пример и характер. Щастливи сме, че той избра да преследва нови предизвикателства заедно с нас и сме убедени, че най-доброто от тази история тепърва предстои да бъде написано", сподели пък спортният директор на клуба Ади Лами.

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