Северна Македония стартира подготовка за ЕвроВолей 2026

Мъжкият национален отбор на Северна Македония, който е в предварителна Група В заедно с България, започна своята подготовка за ЕвроВолей 2026. Тимът се събра в хотел "Монтана" в Крушево за първия си лагер.

На първата сбирка, водена от селекционера Йошко Миленкоски, присъстваха почти всички повикани състезатели. Единствено централният блокировач Филип Савовски получи разрешение да се присъедини към отбора по-късно. Миленкоски откри лагера с анализ на данните от подготовката за ЕвроВолей 2023, като подчерта, че ще изисква пълна сериозност, дисциплина и ще наложи високо темпо на работа.

"Моята методология на работа е добре позната на всеки от вас. Изисквам професионално отношение, сериозност и отдаденост. Тук сме, за да постигнем резултат, а това означава всичко останало да бъде на втори план, като целият фокус е върху волейбола. Ще трябва да преминем отново през целия материал, за да няма недоразумения относно нашата система, тактика и дисциплина. Всичко, което имаме като игра, трябва да го потвърдим и надградим. На Европейското първенство няма да отидем като аутсайдери, имаме цел да постигнем резултат и сме набелязали отбори, на които ще обърнем специално внимание по време на подготовката", заяви Миленкоски пред състезателите.

"В Крушево ще останем 11 дни и ще проведем 20 тренировки, като ще наблегнем на физическата подготовка и индивидуалната техника. След това продължаваме работа в Скопие. Имаме 35 дни до началото на Европейското първенство и ще работим в забързано темпо, но с дозиран интензитет. Вярвам, че ще посрещнем първенството подготвени", допълни селекционерът на Северна Македония.

Националният отбор беше приветстван в Крушево и от вицепрезидента на федерацията Ивица Хаджиильоски и генералния секретар Филип Деспотовски.

"Добре дошли и ви благодаря, че приехте поканата. Особено съм доволен, че отборът е в същия състав, че Миленкоски, като наш най-успешен стратег, ще ни води на още едно Европейско първенство и че запазихме колектива. Реалисти сме, не си правим илюзии и сме наясно със силата на противниците, с които ще се сблъскаме. Искрено се надявам на успех и вярвам, че ако ни се отдаде шанс за класиране във втората фаза, ще го използваме. Отборът има опит и знае какво означава да се играе на Европейско първенство, затова не се съмнявам, че всеки от вас ще даде максимума. Пожелавам ви успешна подготовка и всички да сте здрави за началото на шампионата“, каза вицепрезидентът Хаджиильоски.

Според програмата, отборът ще отпътува за София сутринта на 7 септември. Два дни по-късно, на 9 септември, Северна Македония ще изиграе първия си мач на ЕвроВолей 2026 срещу България.

vfmkd.org.mk

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