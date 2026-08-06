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  3. Националният отбор по волейбол за юноши до 17 години постигна първи успех в Албания

Националният отбор по волейбол за юноши до 17 години постигна първи успех в Албания

  • 6 авг 2026 | 19:28
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Националният отбор по волейбол за юноши до 17 години постигна първи успех в Албания

България спечели с 3:0 гейма срещу Косово във втория си мач от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години, което се провежда в Тирана, Албания.

Българите загубиха драматично вчера от Турция в пет гейма, но днес се реваншираха и надиграха безапелационно Косово, записвайки първи успех на шампионата в Тирана.

България U17 с драматична загуба на старта на Балканиадата
България U17 с драматична загуба на старта на Балканиадата

Играчите на Иван Станев спечелиха в отделните геймове с 25:9, 25:16, 25:17 и с тази победа заеха второто място в класирането и си осигуриха място на полуфиналите.

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