Русия няма да получи наказание за отказа от участие на Световното

Международната федерация по волейбол (FIVB) няма да налага санкции на Руската федерация по волейбол (ВФВ) за отказа да участва на Световното първенство за мъже в Полша, съобщиха от FIVB пред ТАСС.
Ето защо Русия няма да участва на СП за мъже през 2027 година
Руският мъжки отбор се оттегли от Световното първенство през 2027-а. Президентът на централата Станислав Шевченко посочи като причина опасения за сигурността.
„Руската федерация по волейбол доброволно реши да не участва на Световното първенство за мъже през 2027-а. Няколко национални федерации също се оттеглиха от Световното първенство за младежи до 17 години в Катар. Предвид изключителния характер на двете ситуации, FIVB реши да не налага дисциплинарни санкции“, заявиха от централата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google