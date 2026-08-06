Русия няма да получи наказание за отказа от участие на Световното

Международната федерация по волейбол (FIVB) няма да налага санкции на Руската федерация по волейбол (ВФВ) за отказа да участва на Световното първенство за мъже в Полша, съобщиха от FIVB пред ТАСС.

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Руският мъжки отбор се оттегли от Световното първенство през 2027-а. Президентът на централата Станислав Шевченко посочи като причина опасения за сигурността.

„Руската федерация по волейбол доброволно реши да не участва на Световното първенство за мъже през 2027-а. Няколко национални федерации също се оттеглиха от Световното първенство за младежи до 17 години в Катар. Предвид изключителния характер на двете ситуации, FIVB реши да не налага дисциплинарни санкции“, заявиха от централата.

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