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Левандовски с 64 минути, но без гол при нов успех на Чикаго Файър

  • 7 авг 2026 | 12:02
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Левандовски с 64 минути, но без гол при нов успех на Чикаго Файър

Доскорошният голмайстор на Барселона Роберт Левандовски игра 64 минути при победата на новия му тим Чикаго Файър срещу мексиканския Некакса с 2:0 за Купата на лигата. Полският централен нападател започна като титуляр за тима от Чикаго и бе сменен в 64-тата минута от финландеца Робин Лод. Така той не успя да повтори представянето си от срещата С Шарлът, в която вкара и двете попадение за успеха с 2:1в домакинския си дебют за отбора.

Мачът с Невакса бе под №3 за Лева с екипа на Чикаго Файър.

Головете за успеха вкараха Джонатан Дийн и Аднрю Гътман. Следващите мачове на американския тим са срещу Сантос Лагуна и Крус Асул.  

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Снимки: Imago

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