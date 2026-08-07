Барселона се отказа от 4,5 млн. евро в името на безопасността

Барселона отмени планираната контролна среща, която трябваше да се проведе на 15 август в Танжер (Мароко) срещу едноименния местен тим. Причината за решението е мигрантската криза и трагичните събития в съседния испански анклав Сеута. Клубът от Ла Лига трябваше да получи 4,5 млн. евро премия за участието си в този двубой.

В официално изявление от клуба обявиха, че се отказват от възможността да изиграят приятелски мач в северната част на Мароко, позовавайки се на „настоящия контекст на несигурност“. „Предвид настоящата несигурност, ФК Барселона смята, че условията за провеждането на този мач не са изпълнени“, се казва в съобщението на каталунците. От клуба не уточниха кой е трябвало да бъде техен съперник в проверката.

Танжер се намира на около петдесет километра по въздух от Сеута, където в края на юли 72 000 мигранти влязоха нелегално само за няколко дни. Това предизвика мащабна социална и дипломатическа криза. Според испанските власти 70 000 от тях са се върнали в Мароко.

Близо 80 души загубиха живота си в опит да достигнат Сеута от Мароко, като повечето от тях са се удавили в Средиземно море. Сред жертвите е и Фатен Бен Амар Ел Азизи, млада футболистка от клуба Магреб Атлетико Тетуан.

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