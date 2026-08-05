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България U18 с категорична победа на Европейския шампионат в Грузия

  • 5 авг 2026 | 17:18
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България U18 с категорична победа на Европейския шампионат в Грузия

Националният отбор на България по хандбал за юноши до 18 години постигна категорична победа в третия ден на Европейския шампионат II 2026 в Грузия. Българският състав надигра Великобритания с 42:21 (21:10) и постигна втори успех в Телави.

Всички полеви играчи в българския състав се отчетоха с попадения. Георги Василев наниза 7 гола, с 5 завърши Иво Иванов, по 4 пъти се разписаха Преслав Георгиев и Даниел Иванов. Два пъти вратата на британците порази и вратарят Християн Колев, който направи 5 спасявания от 10 стрелби под рамката.

Утре (6 август) България излиза срещу Белгия във важен мач за участие във финала. Срещата е от 15,00 часа българско време.

Снимка: БФХ

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