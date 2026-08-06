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Нова страхотна победа и личен рекорд за Янева

  • 6 авг 2026 | 16:21
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Нова страхотна победа и личен рекорд за Янева

Елизара Янева записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в полската столица Варшава с награден фонд 100 хиляди евро.

Първата ракета на България надделя бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел (Германия) с 6:4, 2:6, 7:6(5) за два часа и 34 минути.

Янева губеше с пробив при 3:4 в първия сет, но взе три поредни гейма, с което поведе в резултата. Във втората част националката загуби пет поредни гейма след 2:1 и съперничката й изравни. В третия сет, след като не удържа сервиса си при 3:3, веднага се реваншира, за да се стигне до тайбрек. В него Янева взе три от последните четири точки, което я прати за втори път в кариерата й на полуфинал на турнир от този ранг.

Българката заработи 5044 евро и 49 точки за световната ранглиста, в която заема 193-ото място.

В спор за място на финала в петък Елизара Янева ще играе срещу чехкинята Габриела Кнутсон. С достигането до най-добрите четири тя си гарантира ново рекордно класиране в понеделник, като ще се изкачи около номер 170 в света.

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