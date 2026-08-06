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Денислава Глушкова продължава на четвъртфиналите в Сърбия

  • 6 авг 2026 | 16:34
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Денислава Глушкова продължава на четвъртфиналите в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 Глушкова победи убедително представителката на домакините Миряна Йованович с 6:0, 6:1 за час и 26 минути на корта.

Така за място на полуфиналите 22-годишната софиянка излиза срещу квалификантката Ая Ел Ауни (Мароко).

Другата българка Галена Кръстенова отпадна във втория кръг след загуба от третата поставена Витория Паганети (Италия) с 3:6, 4:6 за час и 51 минути.

По-късно Кръстенова и словенката Петя Драме ще играят на четвъртфиналите в надпреварата на двойки срещу вторите поставени Миа Хорвит (САЩ) и Мария Ерасо (Колумбия).

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