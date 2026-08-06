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Шиникова се класира с лекота за четвъртфиналите в Оренсе

  • 6 авг 2026 | 13:50
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Шиникова се класира с лекота за четвъртфиналите в Оренсе

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе (Испания) с награден фонд 60 хиляди долара.

Българката елиминира германката Мина Ходжич с 6:1, 6:4 за 83 минути на корта.

Шиникова спечели шест поредни гейма от 0:1 до 6:1 в първия сет, а във втората част тя поведе с 5:2 и затвори срещата с третия си мачбол.

В спор за място на полуфиналите българката ще играе с победителката от двубоя между номер 1 в схемата Греет Минен (Белгия) и участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Кармен Гуевара.

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