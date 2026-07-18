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  3. Локомотив II (Пловдив) победи Славия II

Локомотив II (Пловдив) победи Славия II

  • 18 юли 2026 | 15:00
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Локомотив II (Пловдив) победи Славия II

Локомотив II (Пловдив) се наложи с 3:1 над гостуващия му Славия II (София) в приятелска среща. Пловдивчани са в процес на обновяване на състава. Част от основните футболисти на столичани пък не играха. Съперниците направиха здрав, динамичен двубой с доста единоборства. Енес Мишев даде преднина на домакините. Даниел Маджаров я удвои, като си спечели дузпа и я реализира. Велизар Ветов върна интригата с попадение за „белите“. Росен Кръстев фиксира окончателното 3:1. Треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти, попаднали в групата за контролата.

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