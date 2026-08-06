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  3. Фонсека: Новак остарява, затова ни предлага по-кратки мачове!

Фонсека: Новак остарява, затова ни предлага по-кратки мачове!

  • 6 авг 2026 | 11:24
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Фонсека: Новак остарява, затова ни предлага по-кратки мачове!

Жоао Фонсека коментира предложението на Новак Джокович за съкращаване на тенис мачовете с малка шега по адрес на сръбския ас. Младата бразилска звезда се класира за втория кръг на "Мастърс 1000" турнира в Монреал след победа над Стефанос Циципас в два сета.

На пресконференция той беше помолен да сподели мнението си за предложението на Джокович вместо традиционните шест гейма да се играе сет до четири гейма, но в три спечелени сета вместо в два. Фонсека заяви, че няма нищо против предложения формат, тъй като вече е играл по него на Финалите на Следващото поколение през 2024 година.

Джокович предлага революция в тениса
Джокович предлага революция в тениса

Деветнадесетгодишният тенисист се пошегува, че Джокович предлага по-кратки мачове, защото остарява и иска да намали физическото натоварване. В същото време Фонсека подчерта, че сетовете до шест гейма са важна част от историята на тениса, поради което промяната не би била лесно решение.

„Е, прекарах си добре, играейки сетове до четири гейма на Next Gen, така че не мога да се оплача, каза Фонсека. - Но мисля, че той го казва заради физическата си форма, нали (смях). Остарява. Ето, това е, което мога да кажа. Искам да кажа, не казвам нито лоши, нито добри неща, но знам, че тук става въпрос за класически тенис, историята на тениса, и това, че сетовете продължават шест гейма, е важно. Мисля, че това е класическият тенис. Това е историята на тениса. Така че, да. Но не мога да се оплача, защото имах добри резултати с този формат.“

На Next Gen ATP финалите през 2024 г. се играеше до четири спечелени гейма в сет и мачове в три от пет сета. Фонсека спечели този турнир, побеждавайки Лернер Тиен с резултат 2:4, 4:3, 4:0, 4:2.

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