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Наставникът на Кайрат говори преди битката с Левски - на живо с пресконференцията и откритата тренировка на казахстанския тим
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  3. Малена Замфирова е във все по-добра форма

Малена Замфирова е във все по-добра форма

  • 3 авг 2026 | 17:32
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Малена Замфирова е във все по-добра форма

Малена Замфирова навлиза във все по-добра форма след ужасяващия инцидент с нея на писта в Чехия в началото на март. Най-добрата българска сноубордистка за пореден път показа, че се възстановява по-бързо от очакваното, след като сподели в Инстаграм видео, в което уверено подкарва кайтсърфа си. Публикацията предизвика вълна на положителни отзиви сред последователите й.

“Огън момиче! Браво за напредъка по възстановяването. За плимер си”, “Възхищение и вдъхновение за сила! Браво, Малена! Ако има повече млади хора като теб, следващи докрай целите си, смисълът на живота ще се увеличава”, “Много си яка! Истински вдъхновение” са само малка част от коментарите.

Припомняме, че Замфирова претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия. Българската бе ударен в гръб от безконтролно спускащ се турист, в резултат на което получи множество фрактури. Тя претърпя две операции, но в началото на юни хвърли патериците, а няколко седмици по-късно направи уникален преход до хижа Синаница в Пирин с над 1000 метра положителна денивелация.

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