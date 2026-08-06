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  3. Капитанът на България W: Още ми се играе, но вече трябва да избирам между футбола и семейството

Капитанът на България W: Още ми се играе, но вече трябва да избирам между футбола и семейството

  • 6 авг 2026 | 14:13
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Капитанът на България W: Още ми се играе, но вече трябва да избирам между футбола и семейството

Капитанът на женския национален отбор на България Николета Бойчева призна, че е изправена пред едно от най-трудните решения в своята кариера - избора между футбола и желанието да създаде семейство. В откровено интервю за подкаста на Българския футболен съюз една от двете носителки на приза "Футболист №1" на България за 2025 г. разказа за бъдещето си във футбола, трудните моменти през годините и промените в женския национален отбор след идването на новия селекционер Калоян Петков.

Николета Бойчева с гол в Шампионската лига
Николета Бойчева с гол в Шампионската лига

Бойчева, която може да играе както в защита, така и в средата на терена, в момента носи екипа на румънския шампион Фарул. Въпреки че в миналото е имала моменти, в които е обмисляла отказване от футбола, днес желанието ѝ да продължи да играе е все така силно.

"Не ме плаши какво ще правя след футбола. Имам образование, имам богата откъм опит визитка. Работила съм и съм играла едновременно - когато бях в Локомотив (Пловдив), а и през последната ми година в Бургас. Работата не ме плаши. Но... още ми се играе. Не знам дали трябва да се плаша от това, че още ми се играе", призна Бойчева.

Николета Бойчева и Димитра Иванова спечелиха и Купата на Румъния
Николета Бойчева и Димитра Иванова спечелиха и Купата на Румъния

Именно тук обаче идва голямата дилема пред една от най-разпознаваемите български футболистки.

"Вече започват едни въпроси - семейство, деца. Разбира се, че искам да имам семейство, но договорът ми не е като с Милан. Сега трябва да избирам между работа и личен живот", сподели капитанът на България.

Италианският гранд Милан е сред пионерите в европейския женски футбол по отношение на защитата на футболистките при майчинство, след като въведе специална политика, гарантираща редица права и придобивки за състезателките, които решат да създадат семейство по време на активната си кариера.

В подкаста на БФС Николета Бойчева говори още за трудния път в женския футбол, моментите, в които е била близо до отказване, живота и кариерата в чужбина и отговорността да носиш капитанската лента на България.

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