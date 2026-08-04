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Ето защо Русия няма да участва на СП за мъже през 2027 година

  • 4 авг 2026 | 14:47
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Ето защо Русия няма да участва на СП за мъже през 2027 година

Международната федерация по волейбол (FIVB) обяви, че мъжкият и женският национален отбор на Русия ще участват в Лигата на нациите през 2027 г. Те ще се включат в турнира като отборите с най-висок рейтинг сред тези, които не са се класирали до момента.

Припомняме, че на 8 юли FIVB размрази рейтинга на руските отбори след препоръките на МОК към федерациите за евентуалното допускане на руски спортисти. В момента мъжкият отбор на Русия заема трето място в световната ранглиста, а женският е на девета позиция.

Същевременно стана ясно, че Русия доброволно се е отказала от участие в световното първенство за мъже в Полша.

Русия се завръща в Лигата на нациите 2027, "Сборная" се отказа от СП за мъже 2027
Русия се завръща в Лигата на нациите 2027, "Сборная" се отказа от СП за мъже 2027

„Беше взето решение да се откажем от участие от съображения за сигурност. Смятаме, че на този турнир спортът ще бъде критично малко, а политиката – твърде много. В същото време, съвместно с FIVB, продължава работата по потенциалното участие на женския национален отбор на световното първенство, което през 2027 г. ще бъде домакинствано от САЩ и Канада. Очакваме справедливо решение, което ще бъде от полза за цялата волейболна общност и ще направи този важен старт още по-зрелищен и конкурентен“, заяви президентът на Всеруската федерация по волейбол Станислав Шевченко.

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