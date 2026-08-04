Ето защо Русия няма да участва на СП за мъже през 2027 година

Международната федерация по волейбол (FIVB) обяви, че мъжкият и женският национален отбор на Русия ще участват в Лигата на нациите през 2027 г. Те ще се включат в турнира като отборите с най-висок рейтинг сред тези, които не са се класирали до момента.

Припомняме, че на 8 юли FIVB размрази рейтинга на руските отбори след препоръките на МОК към федерациите за евентуалното допускане на руски спортисти. В момента мъжкият отбор на Русия заема трето място в световната ранглиста, а женският е на девета позиция.

Същевременно стана ясно, че Русия доброволно се е отказала от участие в световното първенство за мъже в Полша.

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„Беше взето решение да се откажем от участие от съображения за сигурност. Смятаме, че на този турнир спортът ще бъде критично малко, а политиката – твърде много. В същото време, съвместно с FIVB, продължава работата по потенциалното участие на женския национален отбор на световното първенство, което през 2027 г. ще бъде домакинствано от САЩ и Канада. Очакваме справедливо решение, което ще бъде от полза за цялата волейболна общност и ще направи този важен старт още по-зрелищен и конкурентен“, заяви президентът на Всеруската федерация по волейбол Станислав Шевченко.

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