Ван де Зандсхулп отстрани Медведев, Тиранте се справи с Фриц в Монреал

Ботик ван де Зандсхулп постигна една от най-големите победи в кариерата си, след като отстрани поставения под номер четири Даниил Медведев с 6:3, 7:6(5) във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Монреал.

Холандецът поведе с 3:0 във втория сет, преди Медведев да се върне в мача и да стигне до тайбрек. Въпреки това Ван де Зандсхулп запази контрол, възползвайки се от нехарактерните грешки на Медведев, за да си осигури победата. По пътя към нея 30-годишният тенисист реализира шест от осемте си възможности за пробив.

„Успях да разнообразя играта си доста добре, заяви Ван де Зандсхулп. - Играл съм с него няколко пъти и винаги е било трудно. Никога преди не го бях побеждавал, но днес подходих много разнообразно... Трябваше да променя нещо, да изляза от зоната си на комфорт и мисля, че се справих доста добре.“

Signed off in style 😎



Van de Zandschulp gets past 4th seed Medvedev in straight sets!#NBO26 pic.twitter.com/HDDHvhN9NE — Tennis TV (@TennisTV) August 6, 2026

С победата си над световния номер 6 Медведев за час и 39 минути, Ван де Зандсхулп подобри баланса си в преките двубои с него до 1-4. Холандецът също така вече има 9 победи и 25 загуби срещу играчи от Топ 10, като това е първият му такъв успех от победата над номер 7 Новак Джокович в Индиън Уелс миналата година. Следващото изпитание за 30-годишния тенисист в Монреал ще бъде Хуберт Хуркач.

Тиаго Агустин Тиранте също записа победа над играч от Топ 10 в сряда в Монреал, постигайки успех със 7:5, 6:3 срещу Тейлър Фриц, който изпитваше физически затруднения през втория сет.

В понеделник Фриц победи Рафаел Ходар, за да спечели най-голямата си титла от близо четири години на турнира от категория АТР 500 във Вашингтон. Връщайки се на корта само 48 часа по-късно в Монреал, осмият в световната ранглиста поиска медицински таймаут във втория сет и не успяваше да се движи свободно в заключителните етапи на мача срещу Тиранте.

Top-tier Tirante tops Fritz 😲



A third Top 10 win as he downs the Washington champ 7-5 6-3!#NBO26 pic.twitter.com/qkCIH4phPu — Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2026

Въпреки случващото се от другата страна на мрежата, аржентинецът остана концентриран и показа висококачествено представяне. Тиранте реализира 19 печеливши удара и загуби само една точка при първия си сервис (25/26) в 88-минутния мач, за да достигне трети кръг на турнир от сериите „Мастърс 1000“ за трети пореден път. По време на сезона на клей световният номер 65 Тиранте игра достигна тази фаза в Мадрид и четвърти кръг в Рим.

„Мисля, че играх на наистина добро ниво, за да победя Тейлър в първия си мач срещу него“, каза Тиранте в интервюто си на корта. „Насладих се на момента и ще продължа да се подобрявам. Вчера нямах добро усещане, но днес беше различно и мисля, че изиграх наистина добър мач.“

Тиранте, който започна сезона извън Топ 100, ще се изправи срещу бившия шампион Алексей Попирин или Рафаел Колиньон. 25-годишният Тиранте има и предишни победи над играчи от Топ 10 – Бен Шелтън и Андрей Рубльов.

Ходар, който загуби от Фриц в дебютния си финал от категория АТР 500 във Вашингтон, се пребори с Корентен Муте с 4:6, 6:1, 6:3, за да запише победа при дебюта си на турнира.

19-годишният испанец ще се надява на силно представяне на „Мастърс 1000“ турнира, за да увеличи шансовете си за класиране на Финалите на АТР. Ходар е 11-и в класацията Race to Turin, само на 161 точки зад осмия Алекс де Минор, който заема последното място, даващо право на участие.

Ако Ходар се класира за Финалите в Торино, той ще бъде едва третият играч, който се е класирал за финалния турнир на сезона в годината след участието си на финалите на "Следващото поколение. Стефанос Циципас спечели титлата в Лондон през 2019 г., след като триумфира в Милано през 2018 г., докато Алкарас се класира за финалния турнир през 2022 г., след като спечели събитието за играчи до 20 години през 2021 г.

Световният номер 15 Ходар ще играе срещу Лоренцо Музети в следващия кръг в Монреал.

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