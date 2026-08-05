Рибакина продължава напред в Торонто след маратонски мач

Втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) се класира за третия кръг на турнира в Торонто (Канада) от сериите WТА 1000 с награден фонд 7.43 милиона долара. Шампионката от тазгодишното издание на Australian Open победи Даря Касаткина с 6:3, 5:7, 6:4 за два часа и 35 минути игра в първия си мач от надпреварата.

Представителката на Казахстан бе категорична в първия сет, но във втората част Касаткина взе аванс от 4:2 и впоследствие стигна до 7:5 в своя полза. Един пробив обаче бе достатъчен на Елена Рибакина в третия сет, за да приключи мача при 6:4 и да си осигури двубой срещу 28-ата в схемата американка Ан Ли, която по-рано отстрани за час и 28 минути игра Кайла Крос от Канада със 7:6(2), 6:3.

Ан Ли допусна Крос да изравни в първия сет, след като водеше с 5:2, но все пак се наложи в тайбрека, а във втората част бе доста по-категорична.

Третата поставена Джесика Пегула (САЩ) преодоля Магдалена Фрех (Полша) след обрат с 3:6, 6:3, 6:2 в мач, продължил два часа и три минути, а сега й предстои среща с Камила Рахимова (Узбекистан).

12-ата в схемата Белинда Бенчич от Швейцария елиминира американката Слоун Стивънс с 6:3, 6:1 за час и 36 минути във втория кръг, а в следващия етап в Торонто нейна противничка ще бъде друга представителка на САЩ Тейлър Таунсенд, която се наложи над 21-ата поставена чехкиня Мари Боузкова със 7:6(4), 7:5. Мачът продължи два часа и 11 минути.

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