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Гоф, Осака и Андреева с победи в Торонто

  • 6 авг 2026 | 10:22
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Гоф, Осака и Андреева с победи в Торонто

Американката Коко Гоф, японката Наоми Осака и рускинята Мира Андреева са сред фаворитките, които продължиха напред в силния тенис турнир в Торонто WTA 1000 на твърди кортове с награден фонд близо 7,5 милиона долара.

Поставената под номер 4 Коко Гоф надигра сънародничката си Кейла Дей с 6:2, 7:5. В следващия кръг тя ще срещне гъркинята Мария Сакари, която се наложи над туркинята Зейнеп Сонмез с 6:3, 6:2.

Мира Андреева победи чехкинята Каролина Плишкова с 6:0, 6:2 за по-малко от час. В третия кръг тя ще срещне канадката Лейла Фернандес, която се справи с мексиканката Рената Сарасуа с 6:2, 6:2.

Наоми Осака надигра Панна Удварди от Унгария с 6:2, 6:4. В следващата фаза те ще срещне белгийката Елизе Мертенс, който се наложи над Анна Боднар от Унгария в три сета - 3:6, 6:4, 6:4.

Скорошната шампионка от турнира във Вашингтон Александра Еала от Филипините продължи победния си ход с успех срещу Алиша Паркс от САЩ - 6:1, 4:6, 6:2. Еала ще се изправи в третия кръг на турнира в Торонто срещу Кейти Макнейли, която със 7:6 (5), 6:1.

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