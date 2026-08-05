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  3. Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира в Пловдив

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира в Пловдив

  • 5 авг 2026 | 23:54
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Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира в Пловдив

Георги Георгиев и Йоан Найденов, както и братята Шандарови, отпаднаха в първия кръг на двойки на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Локомотив". Участващите с "уайлд кард" Георгиев и Найденов отстъпиха пред представителите на Индия Мадхвин Камат и Атхарва Шарма с 3:6, 6:4, 10-12 за час и 38 минути игра.

Българите изостанаха с 2:4 в първия сет и го загубиха с 3:6, а във втората част дръпнаха с 5:3 и стигнаха до успешното 6:4. В тайбрека Георги Георгиев и Йоан Найденов пропуснаха мачбол при 10-9 точки, след като индийците обърнаха за крайното 12-10 в тяхна полза.

Джордж Лазаров надви Янаки Милев и продължава на четвъртфиналите в Пловдив
Джордж Лазаров надви Янаки Милев и продължава на четвъртфиналите в Пловдив

Братята Радослав Шандаров и Васил Шандаров, също с "уайлд кард", претърпяха поражение от четвъртите в схемата Ернан Касанова (Аржентина) и Муркел Делиен Веласко (Боливия) с 4:6, 2:6 в среща, продължила 66 минути.

В последния мач от схемата на двойки с българско участие днес водачите в схемата Антъни Генов и Чарлз Бари (Република Ирландия) се наложиха над Пьотр Нестеров и Янаки Милев със 7:6(3), 7:6(5) за час и 34 минути игра. И Нестеров, и Милев имаха мачове на двойки по-рано през деня.

Нестеров и Андреев ще играят един срещу друг на 1/4-финалите в Пловдив
Нестеров и Андреев ще играят един срещу друг на 1/4-финалите в Пловдив

Генов и Бари се класираха за четвъртфиналите, където ще срещнат отстранилите Георги Георгиев и Йоан Найденов индийци - Мадхвин Камат и Атхарва Шарма.

Турнирът е втори от сериите "Чалънджър", който се провежда тази година на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Комплексът ще приеме и още две международни състезания - "Чалънджър 50" в периода 30 август – 6 септември и "Чалънджър 75" с награден фонд 97 640 евро от 20 до 27 септември.

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