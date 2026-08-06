Грикспор изхвърли от играта Зверев

Талон Грикспор записа най-голямата си победа за сезона на "Мастърс 1000" турнира в Монреал в сряда вечерта. Холандецът сътвори изненада, отстранявайки поставения под номер едно Александър Зверев след 6:7(3), 6:2, 6:4, за да постигне третия си успех над играч от топ 5 в кариерата си.

Грикспор пристигна в Канада със само една победа в последните си осем мача на ниво АТР. Въпреки това бившият номер 21 в света, който в момента е 69-и в световната ранглистата, преоткри най-добрата си форма, за да достигне до третия кръг на канадска земя.

Впечатляващото представяне на 30-годишния холандец срещу Зверев включваше 20 печеливши удара от форхенд. Той беше изключително ефективен и при излизанията си на напред, печелейки 17 от 18 точки на мрежата.

„Това е една от най-специалните ми победи“, заяви Грикспор в интервюто си на корта. „Имах много труден сезон, което не е лесно. Бях много близо до това да хвърля кърпата няколко пъти. Но напоследък работя все по-усилено и достигнах доста добро ниво на тренировките през последните седмици. Чувствах, че е само въпрос на време. Тази победа е специална, особено срещу играч като Саша.“

Top seed ousted 🚨



Griekspoor cuts Zverev's campaign short with a 6-7 6-2 6-4 victory!@Griekii #NBO26 pic.twitter.com/4vJHXboKL6 — Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2026

Грикспор вече има три победи срещу Зверев, но изостава от германеца с 3:9 в преките двубои. Холандецът вдигна победоносно юмрук към своя екип, след като си осигури успеха още при първия мачбол. В следващия кръг той ще се изправи срещу Матео Арналди или Фабиан Марожан.

В напрегнатия трети сет Грикспор поведе с 4:2, но допусна изравняване до 4:4. Въпреки това той запази самообладание, проби отново сервиса на Зверев и затвори мача при първата си възможност след два часа и 33 минути игра. Носителят на три титли от АТР тура е губил редица оспорвани мачове срещу световния номер 3 в миналото, затова беше доволен, че този път успя да премине финалната линия.

„Ако знаете историята ми с него, пропилявал съм няколко пробива в трети или пети сет, така че съм изпускал няколко възможности срещу него“, каза Грикспор. „Без момчетата в ложата вероятно щях да загубя този мач. Те ме подкрепяха, останаха с мен и ми помогнаха да премина през това.“

За Зверев това беше първи мач след достигането му до финала на „Уимбълдън“ миналия месец.

"Не очаквах да играя добре, но не съм очаквал и да бъде толкова зле", призна Зверев след поражението във втория кръг.

Знаете ли, че?

Шестима от десетте най-високо поставени тенисисти вече са извън надпреварата в Монреал. Зверев, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Тейлър Фриц и Андрей Рубльов загубиха още в първите си мачове, докато Феликс Оже-Алиасим беше принуден да се оттегли поради контузия в гърба. Жребият вече отваря възможности за звездите от новото поколение на АТР Рафаел Ходар и Жоао Фонсека.

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