Боецът на UFC Алан Насименто почина на 34 години

Боецът на UFC в категория муха Алан Насименто почина на 34-годишна възраст.

В понеделник от UFC съобщиха, че Насименто е бил открит в безсъзнание, след като е получил предполагаем сърдечен удар по време на сън. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта му.

„Тази сутрин, понеделник, 3-ти август, нашият обичан боец в категория муха Алан Насименто беше открит в безсъзнание, след като е получил предполагаем сърдечен удар по време на сън. Въпреки усилията на пристигналия медицински екип, той беше обявен за починал на място. Нашите мисли и най-дълбоки съболезнования са със семейството, приятелите, съотборниците и близките на Алан в този изключително труден момент.“

Насименто е професионален ММА боец от 2011 г. и веднъж участва в „Контендър Сирийс“ през 2018 г., където губи с разделено съдийско решение от Раулиан Пайва.

Въпреки загубата, Насименто успява да си проправи път до UFC, където се бие шест пъти, записвайки четири победи и две загуби в октагона. Той печели и два бонуса за „Представяне на вечерта“. Последната му битка беше през юни на събитието UFC Вегас 119, където загуби с разделено съдийско решение от Мич Рапосо.

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