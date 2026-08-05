Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ференцварош
  3. Ференцварош взе минимална преднина срещу Гурник

Ференцварош взе минимална преднина срещу Гурник

  • 5 авг 2026 | 23:21
  • 152
  • 0
Ференцварош взе минимална преднина срещу Гурник

Унгарският вицешампион Ференцварош постигна минимален, но изключително ценен успех с 1:0 у дома срещу полския Гурник (Забже) в първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят се изигра пред бурната подкрепа на трибуните на стадион „Групама Арена“ в Будапеща. Единственото и победно попадение за състава на домакините бе отбелязано от влезлия като резерва Мариус Корбу в 65-ата минута на срещата.

Домакините от „Фради“ започнаха по-активно мача, контролираха събитията на терена и имаха по-чистите ситуации през първото полувреме, но до гол така и не се стигна поради липса на прецизност в завършващата фаза.

Натискът на унгарците най-накрая даде резултат в 65-ата минута. Полузащитникът Мариус Корбу получи страхотен пас, овладя топката пред наказателното поле, освободи се и стреля в далечния ъгъл за 1:0.

До края на двубоя двамата треньори извършиха множество тактически смени, а Ференцварош успя напълно да неутрализира опитите за натиск на гостите и да задържи чиста мрежа.

Този минимален аванс дава отлично психологическо и стратегическо предимство на Ференцварош преди тежкото гостуване в Полша. Решителният втори мач, който ще определи кой продължава към плейофите за влизане в същинската фаза на Лига Европа, ще се изиграе на 13 август (четвъртък) от 20:00 часа българско време на стадион „Ернест Пол“ в Забже.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тийнейджър от Уганда срази отбора на Дамбраускас

Тийнейджър от Уганда срази отбора на Дамбраускас

  • 5 авг 2026 | 22:32
  • 740
  • 0
Лацио продължава с победите в контролите

Лацио продължава с победите в контролите

  • 5 авг 2026 | 22:12
  • 557
  • 0
Бивш нападател на Локо (Пд) зарадва Аполон в Норвегия

Бивш нападател на Локо (Пд) зарадва Аполон в Норвегия

  • 5 авг 2026 | 21:59
  • 1065
  • 0
Матиас Яйсле е новият мениджър на Нюкасъл

Матиас Яйсле е новият мениджър на Нюкасъл

  • 5 авг 2026 | 21:55
  • 2438
  • 2
Наполи излъга Осасуна в контрола

Наполи излъга Осасуна в контрола

  • 5 авг 2026 | 21:33
  • 894
  • 0
Наследникът на Нойер все още не мисли за националния отбор на Германия

Наследникът на Нойер все още не мисли за националния отбор на Германия

  • 5 авг 2026 | 21:25
  • 1305
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездите” на Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездите” на Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

  • 5 авг 2026 | 23:23
  • 33766
  • 281
Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

  • 5 авг 2026 | 18:35
  • 25440
  • 195
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 33450
  • 119
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 70474
  • 66
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 13957
  • 5
Ето какво се случи в днешните мачове от квалификациите в Шампионската лига

Ето какво се случи в днешните мачове от квалификациите в Шампионската лига

  • 5 авг 2026 | 23:00
  • 11705
  • 1