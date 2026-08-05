Ференцварош взе минимална преднина срещу Гурник

Унгарският вицешампион Ференцварош постигна минимален, но изключително ценен успех с 1:0 у дома срещу полския Гурник (Забже) в първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят се изигра пред бурната подкрепа на трибуните на стадион „Групама Арена“ в Будапеща. Единственото и победно попадение за състава на домакините бе отбелязано от влезлия като резерва Мариус Корбу в 65-ата минута на срещата.

Домакините от „Фради“ започнаха по-активно мача, контролираха събитията на терена и имаха по-чистите ситуации през първото полувреме, но до гол така и не се стигна поради липса на прецизност в завършващата фаза.

Натискът на унгарците най-накрая даде резултат в 65-ата минута. Полузащитникът Мариус Корбу получи страхотен пас, овладя топката пред наказателното поле, освободи се и стреля в далечния ъгъл за 1:0.

До края на двубоя двамата треньори извършиха множество тактически смени, а Ференцварош успя напълно да неутрализира опитите за натиск на гостите и да задържи чиста мрежа.

Този минимален аванс дава отлично психологическо и стратегическо предимство на Ференцварош преди тежкото гостуване в Полша. Решителният втори мач, който ще определи кой продължава към плейофите за влизане в същинската фаза на Лига Европа, ще се изиграе на 13 август (четвъртък) от 20:00 часа българско време на стадион „Ернест Пол“ в Забже.

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