Чад Ле Кло загуби дома си при пожар

Именитият южноафрикански плувец Чад ле Кло заяви, че домът му в Кейптаун е бил унищожен при пожар, който е убил и един от съседите му, съобщи Ройтерс.

34-годишният плувец стана най-успешният спортист в историята на Игрите на Британската общност, след като спечели 21-ия си медал от състезанието, когато Южна Африка взе бронз в мъжката щафета 4x100 метра съчетано в Глазгоу миналата седмица, изпреварвайки австралийката Ема Маккион на върха на класирането за всички времена.

Това важно постижение беше помрачено, когато пожар разтърси жилищния му блок в предградието Сий Пойнт в Кейптаун.

„Отне ми известно време да осмисля тази сърцераздирателна трагедия“, публикува Ле Кло в Instagram.

„Вечерта на 30 юли, на фона на чупенето на рекорда на Британската общност за всички времена, в жилищния ми блок избухна пожар, който бързо се разпространи към дома ми. За съжаление, домът ми, където живея повече от десетилетие, изгоря и няма нищо останало за спасяване.

Ле Кло също отдаде почит на съсед, който загинал в пожара и изрази съболезнования на семейството и приятелите на жертвата. Той каза, че фондация „Чад ле Кло“ е стартирала кампания за набиране на средства в подкрепа на жителите, засегнати от пожара.

Ле Кло направи своя пробив на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., където победи американеца Майкъл Фелпс и спечели златото на 200 метра бътерфлай. В кариерата си е спечелил четири олимпийски медала и четири световни титли.

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