Ханфман изненада Коболи в Монреал

Финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи отпадна от "Мастърс" турнира в Монреал. Яник Ханфман поднесе изненада, като отстрани поставения под номер шест в схемата след победа със 7:6(5), 7:6(2), за да се класира за третия кръг в Монреал.
„Просто трябва да продължиш да играеш. Той е тенисист от топ 10. Дори да водиш с един или два пробива, трябва да играеш до самия край и точно това си повтарях. Във втория сет нещата станаха малко рисковани. Така че съм изключително горд със себе си, че спечелих този тайбрек“, , заяви Ханфман, който е номер 57 в световната ранглиста.
„Важно е да останеш спокоен. Става въпрос за това да продължиш напред и да се съсредоточиш върху сервиса си и всички тези неща“, добави той.
Преди този мач Ханфман имаше баланс от 4 победи и 21 загуби срещу съперници от топ 10. Германецът обаче спечели 41 процента от точките си при ретур на първи сервис, за да триумфира в първата среща от съперничеството между двамата.
В следващия кръг Ханфман ще се изправи срещу 26-ия поставен Томас Мартин Ечевери или Нуно Боржеш.
По-рано през вчерашния ден Алекс де Минор също си осигури победа във втория кръг, оцелявайки в драматичен първи мач. Третият поставен спаси шест сетбола във втората част, преди да надделее над сънародника си Джеймс Дъкуърт с 6:2, 7:6(6) и да продължи към третия кръг на турнира от сериите „АТП Мастърс 1000“.
Де Минор поведе с 3:1 във втория сет и изглеждаше, че върви към лесна победа, преди Дъкуърт да повиши нивото си. 34-годишният тенисист стигна до три сетбола при преднина от 6:5, а след това имаше още три при 6/3 в тайбрека. Де Минор обаче отрази и шестте възможности, запазвайки самообладание под напрежение, за да затвори мача след час и 46 минути игра.
„В първия сет всичко вървеше гладко, водех с пробив, имах още няколко шанса за двоен пробив и изведнъж всичко се изплъзна, каза Де Минор. - И тогава изведнъж инерцията се промени... И се вкопчихме в битка. Радвам се, че успях да се промъкна напред. Има няколко неща, които трябва да подобря. Но оставаме в битката за още един ден.“
С тази победа 27-годишният тенисист подобри баланса си на 3-0 срещу Дъкуърт. Следващото изпитание за Де Минор, финалист от 2023 г., ще бъде среща в третия кръг с Камерън Нори или Игнасио Бусе.
В друг мач Франсис Тиафо направи обрат срещу двукратния четвъртфиналист Марин Чилич с 5:7, 6:2, 6:2 за два часа и 16 минути. 28-годишният американец спаси пет от шестте точки за пробив, пред които беше изправен.
Тиафо, който загуби първия си мач във Вашингтон миналата седмица, се погрижи подобно нещо да не се случи в Монреал, където надделя над хърватина, за да подобри баланса си на 15-1 в мачовете от първи кръг през сезона. Тиафо вече е достигал третия кръг на всеки турнир от сериите „Мастърс 1000“, в който е участвал през 2026 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google