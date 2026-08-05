Ханфман изненада Коболи в Монреал

Финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи отпадна от "Мастърс" турнира в Монреал. Яник Ханфман поднесе изненада, като отстрани поставения под номер шест в схемата след победа със 7:6(5), 7:6(2), за да се класира за третия кръг в Монреал.

„Просто трябва да продължиш да играеш. Той е тенисист от топ 10. Дори да водиш с един или два пробива, трябва да играеш до самия край и точно това си повтарях. Във втория сет нещата станаха малко рисковани. Така че съм изключително горд със себе си, че спечелих този тайбрек“, , заяви Ханфман, който е номер 57 в световната ранглиста.

„Важно е да останеш спокоен. Става въпрос за това да продължиш напред и да се съсредоточиш върху сервиса си и всички тези неща“, добави той.

Преди този мач Ханфман имаше баланс от 4 победи и 21 загуби срещу съперници от топ 10. Германецът обаче спечели 41 процента от точките си при ретур на първи сервис, за да триумфира в първата среща от съперничеството между двамата.

В следващия кръг Ханфман ще се изправи срещу 26-ия поставен Томас Мартин Ечевери или Нуно Боржеш.

По-рано през вчерашния ден Алекс де Минор също си осигури победа във втория кръг, оцелявайки в драматичен първи мач. Третият поставен спаси шест сетбола във втората част, преди да надделее над сънародника си Джеймс Дъкуърт с 6:2, 7:6(6) и да продължи към третия кръг на турнира от сериите „АТП Мастърс 1000“.

Де Минор поведе с 3:1 във втория сет и изглеждаше, че върви към лесна победа, преди Дъкуърт да повиши нивото си. 34-годишният тенисист стигна до три сетбола при преднина от 6:5, а след това имаше още три при 6/3 в тайбрека. Де Минор обаче отрази и шестте възможности, запазвайки самообладание под напрежение, за да затвори мача след час и 46 минути игра.

Demon downs another Aussie 🦘



A 6-2 7-6 win over Duckworth sees de Minaur through!@alexdeminaur #NBO26 pic.twitter.com/8U1RUEtxup — Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2026

„В първия сет всичко вървеше гладко, водех с пробив, имах още няколко шанса за двоен пробив и изведнъж всичко се изплъзна, каза Де Минор. - И тогава изведнъж инерцията се промени... И се вкопчихме в битка. Радвам се, че успях да се промъкна напред. Има няколко неща, които трябва да подобря. Но оставаме в битката за още един ден.“

С тази победа 27-годишният тенисист подобри баланса си на 3-0 срещу Дъкуърт. Следващото изпитание за Де Минор, финалист от 2023 г., ще бъде среща в третия кръг с Камерън Нори или Игнасио Бусе.

В друг мач Франсис Тиафо направи обрат срещу двукратния четвъртфиналист Марин Чилич с 5:7, 6:2, 6:2 за два часа и 16 минути. 28-годишният американец спаси пет от шестте точки за пробив, пред които беше изправен.

Big Foe fires forward 😤



Tiafoe comes from behind to get past Cilic, 5-7 6-2 6-2.@FTiafoe #NBO26 pic.twitter.com/RMpLmaRiw6 — Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2026

Тиафо, който загуби първия си мач във Вашингтон миналата седмица, се погрижи подобно нещо да не се случи в Монреал, където надделя над хърватина, за да подобри баланса си на 15-1 в мачовете от първи кръг през сезона. Тиафо вече е достигал третия кръг на всеки турнир от сериите „Мастърс 1000“, в който е участвал през 2026 г.

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