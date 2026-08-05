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Шан спаси пет мачбола и шокира Рубльов в Монреал

  • 5 авг 2026 | 09:11
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Шан спаси пет мачбола и шокира Рубльов в Монреал

Шан Дзюнчън постигна една от най-запомнящите се победи в кариерата си, след като спаси пет мачбола, за да отстрани поставения под номер 10 Андрей Рубльов на тунира от сериите "Мастърс 1000" в Монреал. 21-годишният тенисист надделя над финалиста от 2024 г. със 7:5, 4:6, 7:6(5) след два часа и 44 минути игра, записвайки петата си победа над играч от топ 20.

След като пропиля преднина от сет и пробив, Шан изглеждаше напът да претърпи разочароващо поражение, когато Рубльов сервираше за мача при 5:3 в решаващия сет. Китайската звезда обаче върна пробива, а след това спечели изключително оспорван гейм със седем равенства, в който отрази пет мачбола при свой сервис.

„Андрей е страхотен приятел, голям състезател и шампион“, заяви Шан. „За мен е удоволствие да споделя корта с него след последния ни мач в Хонконг. Но по-щастлив съм, че съм здрав. Определено играя най-добрия си тенис и просто се радвам, че съм в Монреал.“

Участвайки едва във втория си турнир на ниво АТП от февруари насам, Шан има баланс от 5 победи и 5 загуби за сезона. В третия кръг в Монреал левичарят ще се изправи срещу 19-ия поставен Лучано Дардери, който продължи напред, след като Габриел Диало се отказа във втория сет поради контузия. Италианецът водеше с 6:4, 2:3, когато канадецът не успя да продължи.

В други мачове от вчерашния ден френският левичар Теренс Атман победи Джак Дрейпър с 6:3, 2:6, 6:2, разваляйки завръщането на британеца в първия му турнир след Ийстбърн през юни. Атман бе агресивен с форхенда си, контролирайки разиграванията от центъра на корта, за да поддържа предимство.

24-годишният французин запази самообладание и спаси и трите точки за пробив, пред които бе изправен в решаващия сет, избягвайки късна драма срещу бившия номер 4 в света.

Дрейпър бе завладян от емоции по време на почивката при 1:4 в третия сет, което може би беше видим израз на разочарованието, причинено от физическите проблеми, които го тормозят.

Бившият номер 3 в света Стефанос Циципас надигра Мартин Дам с 6:4, 6:4, за да си осигури сблъсък във втори кръг със звездата от новото поколение и 22-ри поставен Жоао Фонсека.

Нидерландецът Талон Грикспор отстрани Лоренцо Сонего със 7:6(5), 7:5 и си уреди 12-та среща от съперничеството си с поставения под номер едно Александър Зверев. Германецът води с 9:2 в преките двубои.

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