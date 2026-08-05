Сабаленка удължи победната си серия на твърди кортове до 13 мача

Водачката в схемата Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира „Нешънъл Банк Оупън“ в Торонто след победа в два сета над японската квалификантка Моюка Учиджима.

Сабаленка започна колебливо мача, като допусна ранен пробив и изоставаше с 0:2 срещу Учиджима в първия сет. 28-годишната беларуска обаче отговори, като спечели пет поредни гейма и повече не погледна назад, затваряйки мача с победа 6:3, 6:3 за 1 час и 21 минути.

Ето и някои ключови цифри от победата:

2: Сабаленка подобри баланса си на 2:0 срещу Учиджима. Тя победи японката също в два сета във втория кръг на „Ролан Гарос“ през 2024 г.

8: Победата над 111-ата в света Учиджима беше осма поредна за Сабаленка срещу състезателка, класирана извън топ 100. Последната ѝ загуба от тенисистка извън първите 100 дойде срещу №164 Маркета Вондроушова на полуфиналите на турнира в Берлин през 2025 г.

11: Сабаленка вече има 11 поредни победи в турнири от категория WТА 1000 срещу квалификантки и „щастливи губещи“. Последното ѝ поражение срещу състезателка от тези категории беше от бъдещата шампионка Каролин Гарсия на полуфиналите в Синсинати през 2022 г.

13: С тази победа тя удължи серията си от спечелени мачове на твърди кортове на 13. По-рано тази година тя спечели по шест мача в Индиън Уелс и Маями, за да завърши т.нар. "Слънчев дубъл".

24: Сабаленка подобри статистиката си на 24 победи и 1 загуба на твърди кортове този сезон. Единственото ѝ поражение на тази настилка дойде от Елена Рибакина на финала на Откритото първенство на Австралия. Тя е първата тенисистка след Серина Уилямс през 2015 г., която печели 24 от първите си 25 мача на твърди кортове за сезона на ниво WТА.

34: Сабаленка вече има баланс от 34 победи и 3 загуби този сезон в мачове, в които е спечелила първия сет. И трите поражения дойдоха на клей – в Мадрид, Рим и на „Ролан Гарос“.

В третия кръг световната номер 1 ще се изправи срещу китайката Шуай Джан. Джан продължи напред, след като поставената под номер 26 Йелена Остапенко се отказа поради контузия при резултат 6:0, 4:0 в полза на китайката. Мачът ще бъде първа среща между Сабаленка и Джан на ниво WТА тур.

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