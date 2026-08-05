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Дебютант спря Олимпиакос

  • 5 авг 2026 | 00:08
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Дебютант спря Олимпиакос

НЕК Наймеген изигра първия си мач в квалификациите на Шампионската лига в историята си и не се посрами. Нидерландците завършиха 0:0 при гостуването си на Олимпиакос в първа среща от третия квалификационен кръг.

Това бе първи официален мач за сезона и за двата отбора и те започнаха предпазливо. Първия половин час не предложи много интересни моменти. Гостите създадоха малко повече и удари на Лебретон и Чери минаха покрай вратата. По-късно удар на Сами Уайса срещна гредата, но попадението вероятно нямаше да бъде зачетено, тъй като имаше засада в началото на атаката.

Към края на първата част гърците се събухи и вратарят Кретас трябваше да отразява удари от дистанция на Родиней и Ел Кааби. Уайса пропусна една добра възможност, след като прати топката право във вратаря Попович с удар от воле. Стражът на домакините се изяви малко по-късно, когато предотврати гол на Монтейро, който отправи великолепен изстрел.

След почивката играта бе по-отворена, а в самото начало на втората част Попович трябваше да се справя с нов удар на Монтейро. Наставникът на домакините не бе доволен и направи тройна смяна в 56-ата минута. След това Олимпиакос подобри играта си, но не създаде много положения. В игра за гостите се появи Душан Тадич, който направи своя дебют за тима.

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Снимки: Imago

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