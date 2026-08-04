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  2. Слован (Братислава)
  3. Слован обърна шведския шампион

Слован обърна шведския шампион

  • 4 авг 2026 | 21:19
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Слован обърна шведския шампион

Слован (Братислава) направи голяма крачка към плейофния кръг в Шампионската лига. Словашкият тим спечели с 2:1 гостуването си на шведския Мялби, а победното попадение отбеляза резервата Манасе Кианга в добавеното време.

Мялби започна по-силно, но през втората част по-големият опит на Слован си пролича. Отборът на Яя Туре не се стъписа, когато се оказа в ролята на догонващ, и методично наложи волята си.

Въпреки активната игра на скандинавците до почивката, първото чисто положение беше пред тяхната врата, но Абдула Икбал блокира удара на Микола Кухаревич. Мялби разчиташе на постоянни центрирания и някои от тях бяха много опасни, но стражът на Слован Доминик Такач не допусна колебания.

След час игра Мялби поведе. Домакините получиха дузпа, а най-добрият им играч - Елиот Строуд, не сгреши от бялата точка. След това обаче Яя Туре посегна към смените и те му спечелиха мача.

В 78-ата минута Сюлейман Камара получи пас от Кухаревич и с много прецизен изстрел по диагонала изравни. Победата на Слован донесе друга резерва - Манасе Кианга, който наказа грешка в защитата на Мялби.

Реваншът на "Техелне поле" е следващата седмица, а крайният победител ще играе за влизане в основната фаза на Шампионската лига с един измежду Арарат-Армения и Целье.

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Снимки: Imago

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