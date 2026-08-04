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Александра Еала след триумфа във Вашингтон: Това е невероятен етап за мен

  • 4 авг 2026 | 13:32
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Александра Еала след триумфа във Вашингтон: Това е невероятен етап за мен

Филипинската тенисистка Александра Еала, която победи водачката в схемата Джесика Пегула на финала на турнира във Вашингтон с 4:6, 6:4, 6:0, заяви, че това е невероятен етап в кариерата й.

„Това е невероятен етап за мен. В началото на седмицата нямаше как да си помисля, че ще държа в ръцете си трофея“, каза Еала, цитирана от агенция Ройтерс.

Александра Еала надви Джесика Пегула на финала Вашингтон за първата си голяма титла
Александра Еала надви Джесика Пегула на финала Вашингтон за първата си голяма титла

„Пазя такива моменти вътре в себе си. Знаех, че конкуренцията ще бъде супер силна, а и жребият ми беше доста труден. Всеки мач предложи различни препятствия. Наистина се гордея. Завърших надпреварата в по-добра форма, отколкото започнах. С всеки двубой продължавах да се подобрявам и да научавам нови неща за себе си, чака че определено това ми дава много увереност. Наистина е хубаво да видя как всички неща, върху които работя извън корта или по време на тренировки, се прилагат в мачовете“, коментира още представителката на Филипините.

Българките губят позиции, шампионката от Вашингтон Еала дебютира в топ 20
Българките губят позиции, шампионката от Вашингтон Еала дебютира в топ 20

Напредъкът на Александра Еала се следи отблизо след триумфа ѝ при девойките на Откритото първенство на САЩ през 2022 година. Достигането до финала в Ийстбърн миналата година и до четвъртия кръг на „Уимбълдън“ миналия месец сигнализираха за постоянно подобрение.

С повишаването на репутацията на Еала, нарастваха и последователите ѝ, като големи групи филипински фенове изпълваха трибуните на турнири по целия свят, за да подкрепят тенисистката. Популярността ѝ беше очевидна на финала на турнира от сериите WТА 500 в понеделник, а съперничката Джесика Пегула също беше впечатлена.

„Невероятно е, че се появихте отново На всички филипински фенове, които дойдоха - вие помагате за развитието на тениса по света“, каза тя.

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