Александра Еала след триумфа във Вашингтон: Това е невероятен етап за мен

Филипинската тенисистка Александра Еала, която победи водачката в схемата Джесика Пегула на финала на турнира във Вашингтон с 4:6, 6:4, 6:0, заяви, че това е невероятен етап в кариерата й.

„Това е невероятен етап за мен. В началото на седмицата нямаше как да си помисля, че ще държа в ръцете си трофея“, каза Еала, цитирана от агенция Ройтерс.

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„Пазя такива моменти вътре в себе си. Знаех, че конкуренцията ще бъде супер силна, а и жребият ми беше доста труден. Всеки мач предложи различни препятствия. Наистина се гордея. Завърших надпреварата в по-добра форма, отколкото започнах. С всеки двубой продължавах да се подобрявам и да научавам нови неща за себе си, чака че определено това ми дава много увереност. Наистина е хубаво да видя как всички неща, върху които работя извън корта или по време на тренировки, се прилагат в мачовете“, коментира още представителката на Филипините.

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Напредъкът на Александра Еала се следи отблизо след триумфа ѝ при девойките на Откритото първенство на САЩ през 2022 година. Достигането до финала в Ийстбърн миналата година и до четвъртия кръг на „Уимбълдън“ миналия месец сигнализираха за постоянно подобрение.

С повишаването на репутацията на Еала, нарастваха и последователите ѝ, като големи групи филипински фенове изпълваха трибуните на турнири по целия свят, за да подкрепят тенисистката. Популярността ѝ беше очевидна на финала на турнира от сериите WТА 500 в понеделник, а съперничката Джесика Пегула също беше впечатлена.

ALL ABOARD THE EALA EXPRESS 🔥



Alexandra Eala secures her first ever WTA Tour title!#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/uSpxYxWqO5 — wta (@WTA) August 3, 2026

„Невероятно е, че се появихте отново На всички филипински фенове, които дойдоха - вие помагате за развитието на тениса по света“, каза тя.

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