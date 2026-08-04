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  3. Кьосев: Имаше наивност в отбора

Кьосев: Имаше наивност в отбора

  • 4 авг 2026 | 21:29
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Кьосев: Имаше наивност в отбора

Наставникът на Несебър Мирослав Кьосев коментира поражението на своя отбор с 1:3 от Монтана в среща от втория кръг на Втора лига.

Монтана обърна Несебър
Монтана обърна Несебър

"Влязохме по-добре в този мач, мотивацията беше различна. Стояхме добре на терена, но имаше наивност в отбора. Има 4-5 нови човека, които са за кратко време с нас и трябва сработване.

Целта е да се направи боеспособен отбор. Днес стояхме добре и след това резултатите ще дойдат. Без да имаш боеспособен отбор няма как да стане. Трябва време и постоянство. Надявам се, ако имаме възможност, да привлечем по-опитни хора. Липсва ни рутина и опит. Някои играчи нямат опит в тази група, футболът е по-специфичен. Кондиционната игра, динамиката е по-различна", добави треньорът на гостите.

"Силно се надявам да спечелим точки срещу Добруджа. Искаме да спечелим и ще се подготвим , завърши Мирослав Кьосев.

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