Кевин Дюрант с коментар за великия отбор на Уориърс и с послание към критиците си: Повечето от вас са фанатици

Голямата звезда на Хюстън Рокетс Кевин Дюрант предизвика сериозни дискусии в социалните мрежи, след като заяви, че съставът на Филаделфия 76ърс, воден от ЛеБрон Джеймс, е по-силен от легендарния суперотбор на Голдън Стейт Уориърс, с който самият той спечели две шампионски титли в НБА.

В поредица от коментари в Instagram, Дюрант обясни защо според него настоящият състав на 76ърс превъзхожда шампионския тим на Уориърс от 2017 година. Тогава в Голдън Стейт играеха Дюрант, Стеф Къри, Клей Томпсън и Дреймънд Грийн, отбор - смятан от мнозина за най-силния в историята на лигата.

"Джоел MVP, Джейлън Браун - скорошен MVP на финалите, Тайрийз Макси - участник в Мача на звездите в последните три години. Всички ние знаем какво може ЛеБрон.

Клей Томпсън никога не е бил MVP кандидат за нищо, 22 точки средно на мач, Дреймънд - 14 точки, 7 борби и 6 асистенции на мач. Стеф MVP, също като Джоел. Не ми е ясно как на хартия Уориърс са по-добрият отбор", коментира Дюрант.

Кевин Дюрант: ЛеБрон Джеймс превърна Филаделфия в претендент за титлата

Освен сравнението между двата отбора, Дюрант отправи и послание към критиците си, които според него често тълкуват думите му през призмата на съперничеството с ЛеБрон Джеймс.

“Разбирам, че повечето от вас са фанатици на тема Брон и всеки път, когато говоря за баскетбол, това ви дразни. Смятате, че съм откраднал две титли от ЛеБрон и че това би направило аргументите за него като най-великия играч на всички времена още по-силни. Но през повечето време изобщо не обръщате внимание на това, което казвам – просто реагирате емоционално“, написа Дюрант.

KD says that the Sixers have a bigger superteam than the 2017 Warriors ￼:



“It ain’t close, lmao. Joel, MVP. Jaylen Brown, recent Finals MVP, Tyrese Maxey, All-Star the last 3 years. We ALL know what Bron does.



Klay Thompson never a MVP candidate in anything, 22 PPG. Draymond,… pic.twitter.com/4i7qqaDiOY — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) August 3, 2026

Думите му предизвикаха още по-голям интерес, тъй като идват малко след сравнението между настоящия състав на Филаделфия и един от най-доминантните отбори в историята на НБА – този на Голдън Стейт.

Преди десетилетие Дюрант шокира баскетболния свят, когато напусна Оклахома Сити Тъндър. Решението му предизвика огромна вълна от критики, тъй като той избра да се присъедини към отбор, който току-що беше записал рекордните 73 победи в редовния сезон и вече се смяташе за най-силния в лигата. Въпреки противоречията, Дюрант помогна на Уориърс да спечелят две поредни шампионски титли и беше избран за MVP на финалите и през двете години.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages