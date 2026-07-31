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Йоана Илиева след Световното: Дойдох за повече…

  • 31 юли 2026 | 16:40
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Йоана Илиева след Световното: Дойдох за повече…

Най-добрата българска състезателка по фехтовка Йоана Илиева благодари на всички за подкрепата след края на Световното първенство в Хонконг, където зае девето място в индивидуалната надпревара на сабя и 14-а в отборната.

Йоана Илиева завърши на 9-о място на сабя на Световното първенство
Йоана Илиева завърши на 9-о място на сабя на Световното първенство

"Една година чаках това състезание. Всеки ден … Дойде и си отиде като един миг. Дойдох за повече… дадох всичко, но хубавите неща изискват много време", написа Илиева в профила си в Инстаграм.

"Последната година беше една от най-натоварващите за мен, ментално и физически. Научих много, но и доста се разочаровах. Имаше прекрасни, но и много трудни моменти. Искам да благодаря на всички, които ме подкрепяха и бяха до мен в хубавите и лошите моменти: на треньора ми Ивайло Воденов, на близките ми, на целия отбор, на моя клуб Свечников, на Българска федерация фехтовка, на моите спонсори", завърши състезателката.

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