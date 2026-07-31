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Пловдив ще бъде домакин на Държавното по триатлон на стандартна дистанция

  • 31 юли 2026 | 15:13
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Пловдив ще бъде домакин на Държавното по триатлон на стандартна дистанция

Пловдив ще приеме Държавното първенство по триатлон – стандартна дистанция на 1 и 2 август 2026 г. на Гребната база, съобщиха от община Пловдив. Състезанието се организира за шеста поредна година в града.

В шампионата ще се включат всички национално представени спортни клубове, членове на Българската асоциация по триатлон (БАТ). Състезателите ще бъдат разпределени в шест възрастови групи, като за всяка от тях са предвидени отделни стартове.

Надпреварата ще се проведе съгласно „Правилата за провеждане на Държавни първенства и състезания по триатлон и неговите разновидности от вътрешния спортен календар“ на Българската асоциация по триатлон и в съответствие с изискванията на World Triathlon, гарантирайки високи организационни и спортно-технически стандарти.

Събитието се реализира с подкрепата на Община Пловдив и ще събере на едно място едни от най-добрите български триатлонисти, техните треньори, клубове и любители на спорта.

От общината припомнят още, че Пловдив е официален кандидат за титлата „Европейска столица на спорта 2028“, като кандидатурата, заедно с планираните спортни събития и инфраструктурни проекти, предстои да бъде оценена от ACES Europe през ноември тази година.

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