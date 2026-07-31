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Гард на Партизан премина в Апоел Йерусалим

  • 31 юли 2026 | 17:02
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Гард на Партизан премина в Апоел Йерусалим

Апоел Йерусалим официално обяви привличането на Шейк Милтън за предстоящия сезон. 29-годишният американски гард се присъединява към тима, воден от треньора Саша Обрадович, след като прекара кампания 2025/26 в Партизан – първият му клуб извън НБА.

"Много съм развълнуван и щастлив да се присъединя към Апоел", заяви Милтън. "Чувал съм много за клуба, невероятните фенове и специалната атмосфера и нямам търпение сезонът да започне. Идвам с голям глад и страст, готов да се боря за всяка топка, всяко отиграване и всяка точка, за да помогна на клуба да постигне целите си. Нека направим велики неща заедно. Яла, Апоел!", сподели още започналият професионалната си кариера във Филаделфия 76ърс играч.

С екипа на Партизан Милтън записа средно по 6,9 точки, 2,4 асистенции и 1,4 борби в Евролигата. В Адриатическата лига (АБА) статистиката му беше 12,8 точки, 3,0 асистенции и 2,2 борби на мач.

"Много сме щастливи да добавим Шейк към състава", коментира треньорът Обрадович. "Той пристига с богат опит от най-добрата лига в света и не се съмняваме, че ще допринесе значително. Неговата универсалност, стрелба, способността му да създава точки за себе си и да ангажира съотборниците си ще ни дадат сериозен тласък", добави сръбският специалист, който пое Апоел Йерусалим това лято.

Преди да се премести в Европа, Милтън прекара седем сезона в НБА, където изигра 359 мача в редовния сезон със средни показатели от 8,1 точки, 2,4 асистенции и 2,2 борби. Той е играл за отборите на Филаделфия 76ърс, Минесота Тимбъруулвс, Детройт Пистънс, Ню Йорк Никс, Бруклин Нетс и Лос Анджелис Лейкърс.

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Снимки: Imago

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