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Рик Карлайл сравни Лука Дончич с Меджик Джонсън: Най-уникалният играч, с когото съм работил

  • 2 авг 2026 | 12:26
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Рик Карлайл сравни Лука Дончич с Меджик Джонсън: Най-уникалният играч, с когото съм работил

Настоящият старши треньор на Индиана Пейсърс Рик Карлайл сподели впечатленията си от суперзвездата Лука Дончич, с когото работиха заедно в Далас Маверикс.

"Когато Лука пристигна през есента, още в първия ден от тренировъчния лагер ние имахме доста солиден отбор от ветерани. Разполагахме с Диандре Джордан, Уес Матюс, Харисън Барнс и други добри баскетболисти", спомня си Карлайл.

"Лука играеше с тях и действаше като Меджик Джонсън. Той овладяваше борби и раздаваше невероятни пасове по цялото игрище. Дори не се стремеше особено да бележи точки и аз си помислих: "Боже, това момче прилича на Меджик Джонсън", разказа специалистът.

Карлайл разкри и как се е стигнало до налагането на словенеца като основен плеймейкър.

"Когато сезонът започна, не бях напълно сигурен на коя позиция ще играе. Мислех, че най-вероятно ще бъде "тройка" (лек крило), тъй като е висок почти 203 см, но Лука постоянно повтаряше, че е пойнт гард. След около 8-10 мача го поставихме на тази позиция и преместихме Денис Смит да играе без топка. Останалото, общо взето, е история", допълни той.

"Първите три години на Лука бяха исторически. Казвал съм го и през сезона: от гледна точка на талант, способности и всичко останало – той е най-уникалният играч, с когото някога съм работил. Просто е невероятно добър. И притежава инстинкт на убиец. Той е безпощаден боец. Събери правилните момчета около него и нека някой се опита да намери начин да го надхитри. Той е дяволски умен, знае всички трикове и умее да побеждава", завърши Карлайл, не спестявайки похвалитеси за настоящата суперзвезда на Лос Анджелис Лейкърс.

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Снимки: Gettyimages

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